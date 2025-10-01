«Черепаха и Заяц» на новый лад: спектакль, показавший изнанку детства в Китае - ВИДЕО

Танцевальная постановка в Китае неожиданно превратилась в глобальный культурный феномен.

Детский танцевальный спектакль «Черепаха и Заяц снова наперегонки», поставленный Центром искусства Мэнци под руководством хореографа Цао Лэя, собрал миллионы просмотров в TikTok и других соцсетях, став одной из самых обсуждаемых работ.

На сцене десятки детей в костюмах кроликов и черепах пересказывают классическую басню Эзопа. Кролики подпрыгивают в идеальной синхронизации, а черепахи двигаются медленно и настойчиво, сохраняя верность сюжету о терпении и усердии.

Спектакль уже удостоился первого места на 19-м Пекинском конкурсе танца, а повторное выступление в конце июля стало настоящей точкой отсчета для славы в интернет пространстве. Видео с выступления разлетелись по соцсетям, пересекли границы Китая и породили волну челленджей: подростки и взрослые по всему миру пытаются повторить танец, хотя большинство признают, что эта хореография требует не только таланта, но и серьезной выносливости.

Но кроме яркого выступления, спектакль несет в себе глубокий смысл. В середине хореографии на фоне появляются картинки учебников и школьных принадлежностей, а в музыкальном сопровождении звучат реплики «Я не могу отдохнуть», «У меня нет времени». В этот момент сказка превращается в метафору китайской системы образования, где одни дети считаются «одарёнными», а другие «упорными», вынужденные добиваться успеха ценой изнуряющего труда, создавая постоянное соперничество и гонку между детьми за призрачный успех. Для многих зрителей кролики стали символом тех, кому легко даётся учёба, а черепахи — кто выживает только благодаря упорству.

«Это не просто танец, — комментируют пользователи соцсетей. — Это честная история о детстве в Китае, где все находятся в бесконечной гонке и никто не имеет права на отдых».

Финал постановки добавляет ещё один эмоциональный слой. Когда на сцене остаётся лишь одна «черепаха», ведь остальные не выдержали пути, то все дети снимают маски животных. Перед зрителем оказываются не персонажи сказки, а дети, которые берутся за руки, как бы возвращая себе право быть просто детьми, вне конкуренции и соперничества.

