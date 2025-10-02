 Антониу Кошта: Мы ценим Азербайджан как важного партнера - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Антониу Кошта: Мы ценим Азербайджан как важного партнера - ФОТО

First News Media12:33 - Сегодня
Глава Совета Евросоюза Антониу Кошта выразил удовлетворение встречей, проведенной сегодня с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене.

«Сегодня у нас состоялась очень конструктивная беседа с Президентом Азербайджана. Мы поздравили Азербайджан с недавним историческим прорывом, достигнутым с Арменией в Вашингтоне при поддержке Президента США Дональда Трампа. Это важный шаг на пути к прочному миру в регионе», - заявил Кошта в публикации на своей странице в социальной сети Х.

Отметив, что «мы ценим Азербайджан как важного партнера», глава Кошта отметил, что ЕС стремится к укреплению связей с республикой.

«Мы продолжим инвестировать в региональную взаимосвязанность — в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий — в рамках нашей стратегии Global Gateway», - подчеркнул глава Евросовета.

