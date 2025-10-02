Антониу Кошта: Мы ценим Азербайджан как важного партнера - ФОТО
Глава Совета Евросоюза Антониу Кошта выразил удовлетворение встречей, проведенной сегодня с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене.
«Сегодня у нас состоялась очень конструктивная беседа с Президентом Азербайджана. Мы поздравили Азербайджан с недавним историческим прорывом, достигнутым с Арменией в Вашингтоне при поддержке Президента США Дональда Трампа. Это важный шаг на пути к прочному миру в регионе», - заявил Кошта в публикации на своей странице в социальной сети Х.
Отметив, что «мы ценим Азербайджан как важного партнера», глава Кошта отметил, что ЕС стремится к укреплению связей с республикой.
«Мы продолжим инвестировать в региональную взаимосвязанность — в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий — в рамках нашей стратегии Global Gateway», - подчеркнул глава Евросовета.
