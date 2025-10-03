 Это была лишь минута юмора: премьер Албании о шутке над оговоркой Трампа | 1news.az | Новости
Это была лишь минута юмора: премьер Албании о шутке над оговоркой Трампа

First News Media14:28 - Сегодня
Это была лишь минута юмора: премьер Албании о шутке над оговоркой Трампа

Премьер-министр Албании Эди Рама назвал добрым юмором шутку о примирении Албании и Азербайджана на фоне оговорки Дональда Трампа.

Ранее премьер Албании пошутил в связи с тем, что президент США перепутал названия Армении и Албании. В разговоре с Эммануэлем Макроном и Ильхамом Алиевым на полях VII саммита Европейского политсообщества в Дании Рама спросил президента Франции, почему тот не поздравил их с заключением мира с Азербайджаном.

«Ты должен извиниться за то, что не поздравил нас с установлением мира между Азербайджаном и «Албанией», о котором говорил президент Трамп», - сказал Рама.

«Вы заинтересованы в мире и очень одержимы Арменией, но не поблагодарили Трампа за «Албанию»», - добавил он.

В ответ последовали извинения Макрона: «Я очень извиняюсь за это».

"Поистине поразительно, как работают современные СМИ, и как так называемая "вирусность" может так легко искажать реальность. Фраза, произнесенная с юмором, в дружеском духе, внезапно становится заголовком мирового масштаба, освещающим целый саммит десятков стран, в то время как все остальное, реальная суть, теряет свое значение", - написал Рама в соцсети.

«Да, сегодня было приятно провести время со старым другом Ильхамом Алиевым и, в присутствии нашего дорогого общего друга Эммануэля Макрона, вспомнить оговорку президента Трампа о том, что даже Албания смогла заключить мир с Азербайджаном, тогда как сам Эммануэль долго и упорно работал над тем, чтобы принести мир между Азербайджаном и Арменией.

Это была безобидная шутка, дружеский момент. Конечно, нет ничего страшного, если подобные слова распространяются, но превращать их в политический яд - просто несправедливо. Поэтому давайте проясним ситуацию:

Правда в том, что президент Трамп показал себя лидером, который вернул слово «мир» в лексику Запада после многих лет. И да, в поразительно короткие сроки он добился того мира, где другие пытались, но потерпели неудачу, и продолжает настойчиво двигаться к этой цели.

Тот обмен репликами был не более чем моментом доброго юмора между людьми, которые, на самом деле, относятся к числу самых больших поклонников президента Трампа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в своих выступлениях, говоря о своей роли в завершении военных конфликтов в мире, дважды перепутал Армению с Албанией.

