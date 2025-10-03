Новым духовным главой Церкви Англии впервые назначили женщину
Епископ Лондона Сара Муллалли стала первой женщиной, назначенной на должность архиепископа Кентерберийского - духовного главы Церкви Англии.
Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Король [Великобритании Карл III] одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Муллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби», - сказано в нем.
Стармер приветствовал назначение Муллалли, заявив, что «Церковь Англии имеет глубокое значение» для Великобритании.
«Ее церкви, соборы, школы и благотворительные организации - неотъемлемая часть наших сообществ.
Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в нашей национальной жизни. Я желаю ей всяческого успеха и предвкушаю совместную работу», - отметил премьер.
Источник: ТАСС