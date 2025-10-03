«Bright Uzbekistan»: «Ненефтяной сектор стал ключевым фактором развития экономики Азербайджана» - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров дал интервью международному журналу «Bright Uzbekistan» о развитии экономики Азербайджана, сотрудничестве в рамках Организации тюркоязычных государств и партнерстве между Азербайджаном и Узбекистаном.

В своем интервью министр экономики подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сформировались на основе общности истории, традиций, культуры и ценностей двух народов.

Эти глубоко укоренившиеся связи служат прочной основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества: «В частности, взаимные визиты глав государств и встречи на высшем уровне выводят азербайджано-узбекское стратегическое партнерство на новый, более качественный уровень, стимулируют поступательное развитие устойчивого взаимовыгодного сотрудничества. Особо хотелось бы отметить открытие при участии глав государств в освобожденном от оккупации городе Физули школы имени Мирзы Улугбека, подаренной от имени народа Узбекистана. Эта школа стала первым подарком от иностранного государства в процессе восстановления Карабаха, мы высоко ценим этот пример братства, солидарности и поддержки».

Министр экономики отметил, что сегодня Азербайджан движется вперед по пути устойчивого экономического развития и серьезных экономических реформ, которые высоко оцениваются обществом. В результате проведенных структурных изменений и диверсификации ненефтегазового сектора он уже стал основной движущей силой экономики страны: «В последние годы наша страна активно развивает ненефтегазовый сектор.

К основным приоритетным направлениям этой сферы относятся ИКТ, туризм, транспорт, энергетика, особенно возобновляемые и альтернативные источники энергии, а также переработка сельскохозяйственной продукции».

Микаил Джаббаров подчеркнул, что широкое применение современных технологий и привлечение высококонкурентного человеческого капитала в ведущие отрасли национальной экономики создали условия для значительного роста производительности труда, диверсификации внутреннего производства и эффективной интеграции в глобальные цепочки создания стоимости: «В результате проведенных в последние годы существенных структурных изменений в экономике и успешной политики диверсификации ненефтегазовый сектор стал основным фактором развития экономики Азербайджана. Многовекторная экономическая политика, масштабные меры по восстановлению и реинтеграции освобожденных территорий, а также меры по диверсификации экономики обеспечивают устойчивый рост и развитие в средне- и долгосрочной перспективе».

Министр добавил, что на следующем этапе Азербайджан ожидают новые вызовы для обеспечения будущих успехов и ускорения темпов экономического роста. Поставленные цели подробно отражены в документах «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию» и «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы». В рамках реализации стратегии предпринимаются меры по стимулированию развития стратегических секторов экономики, расширению цифровой трансформации, увеличению инвестиций, укреплению инновационной экосистемы, эффективной реализации механизмов стимулирования.

Министр отметил, что Азербайджан является не только активным участником нефтяной сферы, но и участвует в международной «ненефтяной» повестке – промышленной, строительной, аграрной и других, будучи инициатором крупнейших мероприятий на региональном и международном уровнях. Было подчеркнуто, что состоявшийся в Баку в 2023 году Экономический форум SPECA открыл новый этап регионального сотрудничества. Кроме того, инициативы, выдвинутые в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая прошла в Баку в ноябре 2024 года, служат укреплению взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном.

Было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном носит многовекторный характер, охватывает различные сферы и направления, а представители бизнеса двух стран наладили успешные партнерские связи в различных областях. Одним из наиболее ярких примеров такого сотрудничества являются значительные достижения в области автомобилестроения. В настоящее время взаимовыгодное сотрудничество в этом направлении развивается. В мае 2023 года в Гаджигабульском промышленном квартале АО «Uzavtosanoat» (Узбекистан) и ЗАО «Azərmaş CP» был заложен фундамент завода по локализации производства автомобилей.

Общая инвестиционная стоимость проекта превышает 60 миллионов долларов США.

Микаил Джаббаров поделился своим мнением о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном: «Азербайджан уделяет особое внимание расширению экономических связей с Узбекистаном, проявляет большой интерес к сотрудничеству в таких областях, как транспорт, промышленная кооперация, энергетика, текстильная, горнодобывающая, химическая промышленность, электрооборудование. Сегодня Азербайджан и Узбекистан сотрудничают по многим направлениям в экономической, транспортной, культурной и других сферах, а также реализуют множество совместных проектов».

Министр отметил наличие широких возможностей для расширения партнерства по различным направлениям.

В частности, большой потенциал имеется для деятельности узбекских компаний на освобожденных от оккупации территориях – в промышленных парках «Агдам» и «Экономическая зона долины Араз», а также в Свободной экономической зоне «Алят». Также была подчеркнута деятельность Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда и важная роль Организации тюркоязычных государств в углублении экономических связей между двумя странами. Были отмечены шаги, предпринимаемые в направлении реализации совместных проектов, расширения сотрудничества деловых кругов и дальнейшие перспективы. В этом контексте была отмечена инициатива «зеленого энергетического моста», начинающегося в Центральной Азии и проходящего в Европу через Азербайджан, а также стратегический потенциал нашей страны в сфере транспорта и логистики.

На фоне расширения возможностей Среднего коридора были отмечены перспективы сотрудничества в сфере транзита и логистики, роль Бакинского международного морского порта в этом коридоре, совместные инвестиционные инициативы, обмен опытом и инновациями, а также возможности углубления сотрудничества в сфере цифровизации.