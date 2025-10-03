Кто сыграет на чемпионате Европы в Баку?

4 октября в Бари (Италия) состоится жеребьевка чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женских команд, соорганизатором которого является Азербайджан.

Баку примет матчи одной из подгрупп чемпионата, который также пройдет в Стамбуле (Турция), Брно (Чехия) и Гетеборге (Швеция).

Всего в турнире, который состоится с 21 августа по 6 сентября, примут участие 24 сборные. Наряду с квартетом команд, принимающих главный старт континента, в финальной стадии сыграют также Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина, Словакия, Германия, Бельгия, Словения, Испания, Греция, Черногория, Хорватия, Румыния, Австрия, Латвия, Венгрия и Португалия.

Бакинские матчи чемпионата Европы состоятся на Национальной арене гимнастики.

