В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД

В Анкаре внимательно следят за положением турецких граждан на борту атакованных Израилем в международных водах судов международной флотилии Global Sumud с гумпомощью для сектора Газа.

Об этом сообщили источники в МИД Турции.

Согласно сообщению, посольство Турции в Тель-Авиве предпринимает необходимые шаги для предоставления консульской защиты этим гражданам. Кроме того, их семьи информируются о развитии ситуации.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция осуждает «бандитские действия» Израиля против международной флотилии Global Sumud с гуманитарной помощью для сектора Газа.

«Турция поддерживает всех участников флотилии Global Sumud, которая является отражением коллективной совести человечества», - подчеркнул он.

Эрдоган указал, что одна из основных целей миссии заключалась в том, чтобы «привлечь внимание к варварству, из-за которого дети Газы умирают от голода».

Он заверил, что Турция «не оставит в одиночестве своих палестинских братьев и продолжит прилагать все необходимые усилия для прекращения огня и обеспечения мира в Газе».

Президент Эрдоган добавил, что соответствующие структуры Турции внимательно отслеживают ситуацию вокруг атаки на Global Sumud и принимают меры по обеспечению безопасности находящихся на судах флотилии турецких граждан.

Международная флотилия Global Sumud из десятков судов уже несколько дней движется в направлении Газы.

На ее борту находится значительный объем гуманитарной помощи, включая медицинские препараты.

Это крупнейшая флотилия, когда-либо направлявшаяся в палестинский эксклав.

Источник: Anadolu