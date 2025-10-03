 В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД

First News Media09:28 - Сегодня
В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД

В Анкаре внимательно следят за положением турецких граждан на борту атакованных Израилем в международных водах судов международной флотилии Global Sumud с гумпомощью для сектора Газа.

Об этом сообщили источники в МИД Турции.

Согласно сообщению, посольство Турции в Тель-Авиве предпринимает необходимые шаги для предоставления консульской защиты этим гражданам. Кроме того, их семьи информируются о развитии ситуации.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция осуждает «бандитские действия» Израиля против международной флотилии Global Sumud с гуманитарной помощью для сектора Газа.

«Турция поддерживает всех участников флотилии Global Sumud, которая является отражением коллективной совести человечества», - подчеркнул он.

Эрдоган указал, что одна из основных целей миссии заключалась в том, чтобы «привлечь внимание к варварству, из-за которого дети Газы умирают от голода».

Он заверил, что Турция «не оставит в одиночестве своих палестинских братьев и продолжит прилагать все необходимые усилия для прекращения огня и обеспечения мира в Газе».

Президент Эрдоган добавил, что соответствующие структуры Турции внимательно отслеживают ситуацию вокруг атаки на Global Sumud и принимают меры по обеспечению безопасности находящихся на судах флотилии турецких граждан.

Международная флотилия Global Sumud из десятков судов уже несколько дней движется в направлении Газы.

На ее борту находится значительный объем гуманитарной помощи, включая медицинские препараты.

Это крупнейшая флотилия, когда-либо направлявшаяся в палестинский эксклав.

Источник: Anadolu

Поделиться:
223

Актуально

Точка зрения

Здесь встречаются Кура и Араз. Сегодня - пятая годовщина освобождения Суговушана

Общество

Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Политика

Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Общество

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

В мире

В Иране произошло землетрясение

В Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с FETÖ - ВИДЕО

Британскую службу разведки MI6 впервые возглавила женщина

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

«Черепаха и Заяц» на новый лад: спектакль, показавший изнанку детства в Китае - ВИДЕО

В Турции произошло сильное землетрясение

Израиль взломал телефоны палестинцев

В Турции трагически погибла известная певица

Последние новости

Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 11:08

Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Сегодня, 11:05

Гол футболиста «Карабаха» признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Заседание судебного процесса в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в ряде преступлениях, продолжится на следующей неделе

Сегодня, 10:53

Елена Зеленская против экс-супруги народного артиста Азербайджана Анны Нетребко - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:47

Подведены итоги VII Бакинского международного архитектурного конкурса - ФОТО

Сегодня, 10:40

«Nar» расширяет региональную сеть продаж - новый магазин в Сальяне! - ФОТО

Сегодня, 10:30

Отклонение проекта о криминализации отрицания «геноцида армян»: правовая коллизия и политический контекст

Сегодня, 10:22

В Иране произошло землетрясение

Сегодня, 10:18

Оскар Пиастри: «В Баку я получил «уроки риска»

Сегодня, 10:10

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 8-й день соревнований

Сегодня, 10:04

В Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с FETÖ - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Восьмой день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 9 видам спорта

Сегодня, 09:50

Британскую службу разведки MI6 впервые возглавила женщина

Сегодня, 09:45

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями

Сегодня, 09:40

Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием

Сегодня, 09:35

В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД

Сегодня, 09:28

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Сегодня, 09:24

Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

Сегодня, 09:14

Жемчужина и сердце Карабаха: Журналисты стран СНГ открыли для себя Шушу и Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 09:07
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30