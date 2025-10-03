В Анкаре пристально отслеживают ситуацию с гражданами Турции из флотилии Global Sumud - МИД
В Анкаре внимательно следят за положением турецких граждан на борту атакованных Израилем в международных водах судов международной флотилии Global Sumud с гумпомощью для сектора Газа.
Об этом сообщили источники в МИД Турции.
Согласно сообщению, посольство Турции в Тель-Авиве предпринимает необходимые шаги для предоставления консульской защиты этим гражданам. Кроме того, их семьи информируются о развитии ситуации.
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция осуждает «бандитские действия» Израиля против международной флотилии Global Sumud с гуманитарной помощью для сектора Газа.
«Турция поддерживает всех участников флотилии Global Sumud, которая является отражением коллективной совести человечества», - подчеркнул он.
Эрдоган указал, что одна из основных целей миссии заключалась в том, чтобы «привлечь внимание к варварству, из-за которого дети Газы умирают от голода».
Он заверил, что Турция «не оставит в одиночестве своих палестинских братьев и продолжит прилагать все необходимые усилия для прекращения огня и обеспечения мира в Газе».
Президент Эрдоган добавил, что соответствующие структуры Турции внимательно отслеживают ситуацию вокруг атаки на Global Sumud и принимают меры по обеспечению безопасности находящихся на судах флотилии турецких граждан.
Международная флотилия Global Sumud из десятков судов уже несколько дней движется в направлении Газы.
На ее борту находится значительный объем гуманитарной помощи, включая медицинские препараты.
Это крупнейшая флотилия, когда-либо направлявшаяся в палестинский эксклав.
Источник: Anadolu