Израильская армия за 12 часов захватила 42 судна флота Sumud
Израильская армия за 12 часов захватила контроль над 42 судами, составляющими флот "Сумуд", которые пытались прорвать блокаду Газы.
Об этом сообщила пресс-служба Израильской армии.
«Персонал военно-морских сил Израиля предотвратил попытку сотен людей вмешаться в действия на 42 судах, которые пытались нарушить законную морскую блокаду сектора Газа», — заявил представитель министерства.
После операции члены флота были доставлены в порт Ашдод и переданы полиции.
В заявлении также сообщается, что армия продолжит осуществлять морскую блокаду вокруг сектора Газа.
