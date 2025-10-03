 Израильская армия за 12 часов захватила 42 судна флота Sumud | 1news.az | Новости
Израильская армия за 12 часов захватила 42 судна флота Sumud

First News Media21:59 - Сегодня
Израильская армия за 12 часов захватила контроль над 42 судами, составляющими флот "Сумуд", которые пытались прорвать блокаду Газы.

Об этом сообщила пресс-служба Израильской армии.

«Персонал военно-морских сил Израиля предотвратил попытку сотен людей вмешаться в действия на 42 судах, которые пытались нарушить законную морскую блокаду сектора Газа», — заявил представитель министерства.

После операции члены флота были доставлены в порт Ашдод и переданы полиции.

В заявлении также сообщается, что армия продолжит осуществлять морскую блокаду вокруг сектора Газа.

177

У посольства США в Баку проблемы с финансированием из-за шатдауна

На телеведущую Ксению Собчак поданы судебные иски

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

В Турции произошло сильное землетрясение

