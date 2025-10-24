В Армении комитет по предотвращению коррупции начал производство в отношении омбудсмена

Комитет по предотвращению коррупции инициировал производство в отношении омбудсмена Армении Анаит Манасян, сообщает в пятницу газета «Жоговурд».

Издание направило в комиссию запрос, чтобы уточнить, заведено ли производство в отношении Манасян, кто подал заявление, когда завершится рассмотрение заявления.

В комиссии ответили, что производство был инициировано 30 сентября, сейчас оно находится на стадии рассмотрения.

С учетом того, что в ходе производства изучаются конфиденциальные данные, исходя из необходимости сохранения конфиденциальности личной и семейной жизни человека, комиссия не сообщила деталей производства и данных заявителя. Комиссия также призвала издание пока воздержаться от оглашения подробностей производства.

Рассмотрение производства может завершиться до конца года.

Источник: «Sputnik Армения»