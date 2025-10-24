Пашинян недоволен действиями полиции при задержании мэра Гюмри: главе МВД грозит отставка

Премьер-министр Никол Пашинян выразил недовольство действиями полиции при задержании мэра Гюмри Вардана Гукасяна, пишет «Грапарак».

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что Пашинян был шокирован кадрами из Гюмри, где сотням полицейских понадобилось несколько часов, чтобы задержать Гукасяна.

Премьер отметил, что с этой задачей могли бы справиться 20–30 подготовленных сотрудников.

«По данным источников, это уже второй серьезный просчет руководства МВД за последний месяц. Внутри системы не исключают, что вопрос об отстранении главы ведомства Арпине Саргсян может быть рассмотрен в ближайшее время, несмотря на наличие у нее внешних покровителей.

Собеседник также опроверг версии о попытке запугать население большим количеством задействованных сил. По его словам, число собравшихся на площади в Гюмри оставалось стабильным, однако действия правоохранителей были чрезмерно медленными», - пишет издание.

Источник: «Грапарак»