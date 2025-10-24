Глава МИД РА: Есть большая необходимость в примирении обществ Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан заключили мир и теперь прилагают большие усилия для полной нормализации отношений.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на панельной дискуссии в рамках 4-й Министерской конференции по феминистской дипломатии.

«Возможно, уже всем известно, что мы заключили мир с Азербайджаном. Сейчас обе страны прилагают большие усилия для полной нормализации отношений. Таким образом, параллельно с усилиями правительства, направленными на подписание официальных соглашений и разработку конкретных решений, существует также большая потребность в примирении обществ», — отметил министр.

Он коснулся влияния конфликтов и на женщин.

«Мы полностью понимаем и принимаем страдания женщин во время конфликтов, полностью уважая их чувства, мы также должны подчеркнуть, что в процессе примирения обществ и семей ведущая роль женщин не может быть недооценена. Этот факт очевиден и имеет ключевое значение. Именно поэтому эта тема имеет особое значение для нашей страны. Мы искренне надеемся, что женщины нашего общества найдут в себе силы преодолеть страдания, вызванные конфликтом, потерей близких, психологическую травму, связанную с перемещением, и, более того, возьмут на себя важную ответственность за предотвращение будущих страданий и продвижение процесса примирения», — сказал Мирзоян.

Источник: Арменпресс