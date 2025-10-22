Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил изъять у Армянской церкви храмы, переданные ей в пользование, которые находятся на балансе правительства.

"Есть такая тонкость, на которую хочу обратить внимание. <...> Если я правильно знаю, монастырь Ованаванка, так же, как и ряд других памятников, находятся на балансе правительства. Ряд церквей переданы в безвозмездное пользование Армянской апостольской церкви. <… > Есть все моральные и правовые [основания], чтобы мы эти памятники вернули обществу. Отца Арама (расстриженный отец Арам Асатрян – ред.) и ему подобных священнослужителей будем всячески поддерживать, чтобы они восстановили реальную духовную жизнь", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте Армении.