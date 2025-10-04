Чемпионский кубок по футболу обрел своего владельца на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня в Городском стадионе Габалы в рамках III Игр стран СНГ завершились соревнования по футболу.

Как передает 1news.az, в финальном матче сошлись сборные Азербайджана (U-16) и России (U-16).

Матч, прошедший в упорной борьбе, завершился победой сборной России со счетом 3:2. Голами в составе сборной России отметились Клим Денисов, Иван Кузьмин и Ратмир Лукьянов. У команды Азербайджана дубль оформил Али Баширов.

Таким образом, сборная России стала победителем турнира по футболу III Игр стран СНГ. Сборная Азербайджана завоевала серебряные медали, а команда Беларуси – бронзовые.