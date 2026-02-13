В Хырдалане мужчина украл полтонны топлива и заправился за чужой счет

На Абшероне задержан мужчина, укравший полтонны топлива из грузовика.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что на территории города Хырдалан Абшеронского района из грузового автомобиля марки «MAN» было похищено 490 литров топлива. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, по подозрению в совершении данного деяния был задержан ранее судимый 40-летний Р.Джахангиров.

В ходе расследования выяснилось, что Р.Джахангиров залил украденное топливо в бак собственного грузовика той же марки. Собранные в отношении задержанного материалы были направлены в суд.

Решением суда он был подвергнут административному аресту сроком на 30 суток.