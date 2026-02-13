Ата Абдуллаев вышел на свободу
Находившийся в заключении блогер Ата Абдуллаев отпущен на свободу.
Как передает 1news.az, по информации, полученной Bakues.az, соответствующее решение принял Хазарский районный суд.
Ата Абдуллаев обратился в Хазарский районный суд с ходатайством о досрочном освобождении.
Согласно решению, вынесенному судом сегодня, он был условно-досрочно освобожден (УДО).
Напомним, что Ата Абдуллаeв был арестован в марте 2021 года. Он был признан виновным по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса и приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.
373