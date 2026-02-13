Эмин Агаларов планирует создать горнолыжный курорт в Сочи

Компания предпринимателя и певца Эмина Агаларова рассматривает возможность создания курорта на территории горнолыжного кластера в Сочи, проект находится в высокой стадии переговоров.

Об этом сообщили «РИА Недвижимость» со ссылкой на бизнесмена.

«В России все время рассматриваю какие-то площадки. Но, поскольку рынок недвижимости страны сегодня испытывает определенные сложности, в которых можно развиваться, – это может быть только что-то премиальное и небольшое. В достаточно высокой стадии переговоров у нас находится проект Sky Breeze – горнолыжный курорт в Сочи», – сказал Эмин Агаларов.

Э.Агаларов добавил, что сейчас компания не рассматривает участие в крупных проектах жилой застройки в России, поскольку модель с применением эскроу-счетов предполагает существенный объем банковского финансирования под высокий процент.

Источник: РБК