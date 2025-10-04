Прокуратура Украины сообщила о гибели человека после удара РФ по вокзалу в Шостке

В вагоне одного из поездов, поражённых российским беспилотником на железнодорожном вокзале в городе Шостка Сумской области Украины, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру Сумской области, в связи с этим квалификация уголовного производства изменена на ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине пострадали семь человек, среди них трое детей.

"Загорелся один из пассажирских вагонов. Во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, однако, к счастью, никто из них не пострадал. Несмотря на опасность, пожар удалось полностью ликвидировать", - говорится в сообщении МВД в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, российские войска дважды атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. В результате ударов пострадали пассажиры и работники "Укрзалізниці", а также было обесточено несколько районов города.