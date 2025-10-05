В Международном Центре Мугама состоялся мастер-класс «юный телеведущий» детского литературного проекта «Gənc Șairlər».

Как передает 1news.az, лектором данного мастер-класса выступила педагог, профессиональная телеведущая и тележурналист Оксана Велиева. Приветственными словами мероприятие открыла руководитель проекта, член Союза писателей Азербайджана Лала Гасанова.

Мастер-класс телеведущей канала СВС Оксаны Велиевой был посвящен профессии тележурналиста.

Юные участники мероприятия узнали, чем отличается блогер от профессионального ведущего, попробовали себя в роли интервьюеров и освоили основы речевой техники.

Отдельный блок был посвящён теме информационной гигиены и проверке фактов, что особенно актуально в эпоху фейковых новостей.

— «Телеведущим не рождаются — ими становятся благодаря постоянной работе над собой», — подчеркнула Оксана Велиева, делясь личным опытом и секретами профессии.

Мастер-класс подарил детям новые знания, вдохновение и уникальную возможность почувствовать себя в кадре и попробовать свои силы в тележурналистике.

Мероприятие было организовано Литературным проектом «Gənc Șairlər» совместно с Международным Центром Мугама.