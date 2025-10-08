Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и Барду - ФОТО

Сегодня проходит пять лет со дня очередных ракетных обстрелов Гянджи и Барды армянскими вооруженными силами в период 44-дневной войны.

Грубо нарушив нормы и принципы международного права и продолжая учинять террористические акты против мирного населения Азербайджана, 8 октября 2020 года около 4 часов утра армянские подразделения в очередной раз подвергли Гянджу ракетным ударам. В результате вражеской атаки на город был нанесен серьезный ущерб нескольким гражданским объектам, жилому зданию, одному автомобилю. К счастью, погибших и раненых не было.

В целом, в ходе 44-дневной Отечественной войны, Армения несколько раз подвергала ракетному и артиллерийскому обстрелу древнюю Гянджу - 4, 5, 8, 11 и 17 октября.

В результате погибли 26 мирных жителей, 175 были ранены. Был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В этот же день, 8 октября, армянские вооруженные силы в очередной раз подвергли обстрелу город Барда. В результате артиллерийского обстрела из комплекса «Точка-У» был нанесен серьезный ущерб гражданским лицам и инфраструктуре.

Бардинский район и центр города четырежды - 5, 8, 27 и 28 октября подвергались ракетным обстрелам и артиллерийским атакам ВС Армении. В результате погибли 29 человек, ранения получили 112 человек, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Следует отметить, что в период 44-дневной Отечественной войны зона боевых действий была расположена в значительном отдалении от городов Гянджа и Барда. Это свидетельствует о том, что Армения и сепаратисты преднамеренно и целенаправленно наносили удары по мирным городам Азербайджана. Тем самым, армянская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права, в частности, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также решений и резолюций Совета Безопасности ООН.