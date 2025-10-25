 Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Сегодня, 25 октября, проходит пять лет с того дня как доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила город Губалы и окрестные села от армянской оккупации.

Этой радостной вестью с азербайджанским народом поделился глава государства: «Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы.

Слава Азербайджанской армии!

Карабах - это Азербайджан!»

Сокрушительный удар Азербайджанской армии по вражеским силам в Джебраиле, расположенном к востоку от Губадлы, и успешные операции на юге, в Зангилане, позволили нашим подразделениям выйти к административным границам Губадлинского района.

Одним из мест, где происходили самые напряженные бои в регионе, была высота Yazı düzü. Продвигаясь к ней с Джебраильского направления через овраги, подразделения Азербайджанской армии взяли под контроль 21 вражеский окоп и освободили часть города Губадлы. Другие подразделения, наступая со стороны Зангилана, освободили от оккупации оставшуюся часть Губадлы и окрестные села.

Губадлинская операция позволила взять под контроль тогдашний Лачинский коридор и дорогу Горус-Гафан. Наши подразделения также взяли под контроль дорогу Губадлы-Лачин, заняли высоту, значительные силы противника были нейтрализованы. В то же время в результате атаки в направлении Зангилана противник был полностью окружен. Понесший потери враг начал бежать, бросая оружие и технику. В результате этой успешной операции и высоты, и город Губадлы, и окрестные села перешли под контроль Азербайджанской армии, и в то же время удалось закрыть дорогу Губадлы-Лачин. Таким образом, с освобождением Губадлы путь Азербайджанской армии в Лачинский район был открыт, и наши Вооруженные силы начали продвигаться в направлении тогдашнего Лачинского коридора.

«25 октября заняло важное место в ходе войны, потому что после освобождения Губадлы наш путь в лачинском направлении открылся, и спустя несколько дней мы также освободили села, расположенные в южной части Лачина. Таким образом, мы взяли под контроль Лачинский коридор, и исход войны уже был предрешен.

Правда, ожесточенные бои за Шушу были еще впереди, готовились оперативные планы по освобождению других населенных пунктов, но и весь мир, и враг уже увидели, что перед нами не может устоять ни одна сила. После Губадлы мы с честью продолжили победоносное шествие, победоносную миссию и 8 ноября подняли в Шуше государственный флаг», - так охарактеризовал Губадлинскую операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Поднимая Флаг Азербайджана в Губадлы, глава государства подчеркнул: «Губадлинская операция имела огромное значение, так как после Губадлы мы освободили от оккупации Шушу. 25 октября был освобожден Губадлы, а 8 ноября – Шуша. Таким образом, враг вынужден был сдаться».

Сейчас в Губадлы вновь возвращается жизнь, здесь полным ходом продолжаются строительно-восстановительные работы, формируется современная энергетическая, водная инфраструктура, строятся жилые дома, прокладываются автомобильные дороги. В их числе следует назвать автотрассы Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы. Новые дороги проходят через освобожденные Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы. Дорога охватит более 30 населенных пунктов в этих районах, включая города Губадлы и Лачин.

Общая протяженность проектируемых дорог здесь составляет 83 км.

Согласно Первой государственной программе по Великому возвращению на территории, освобожденные от оккупации, Губадлинский район планируется развивать как новый экономический центр в сфере сельского хозяйства и туризма.

Восставая из руин, Губадлы не просто обретает свой прежний облик - он словно рождается заново, становясь еще прекраснее. И главное, что делает это преображение возможным - заботливые руки истинных хозяев, которые с любовью и преданностью восстанавливают родную землю.

Поделиться:
242

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения ...

Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в ...

Политика

В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в ...

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без реваншистов

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Армянская церковь: апостольская традиция или историко-идеологическая конструкция?

Азербайджан открыл Армении путь к развитию. Пройти его она сможет только без реваншистов

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Последние новости

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы - ВИДЕО

Сегодня, 00:07

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Сегодня, 00:00

Эрдоган: Турция готова содействовать восстановлению Газы

24 / 10 / 2025, 23:45

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

24 / 10 / 2025, 23:15

Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

24 / 10 / 2025, 22:50

Турция назначила посла в Сирию

24 / 10 / 2025, 22:25

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО

24 / 10 / 2025, 22:10

Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

24 / 10 / 2025, 21:45

В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в результате атак Армении - ФОТО

24 / 10 / 2025, 21:35

В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

24 / 10 / 2025, 21:05

Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

24 / 10 / 2025, 20:55

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

24 / 10 / 2025, 20:30

Земфира Мефтахетдинова избрана президентом «Ветеранов спорта»

24 / 10 / 2025, 20:10

СМИ: Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

24 / 10 / 2025, 19:55

Арестован Анар Асадли

24 / 10 / 2025, 19:35

Кто он - новоназначенный начальник Госагентства по охране стратегических объектов Азербайджана? - ДОСЬЕ

24 / 10 / 2025, 19:30

В Армении закроют церковное ТВ

24 / 10 / 2025, 19:10

На «фиолетовой» линии бакинского метро сокращён интервал между поездами

24 / 10 / 2025, 18:45

Хакан Фидан принял в Анкаре генсека ТЮРКПА

24 / 10 / 2025, 18:35

Браконьеры попались на незаконной охоте в Шабране - ФОТО

24 / 10 / 2025, 18:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10