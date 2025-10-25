Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Сегодня, 25 октября, проходит пять лет с того дня как доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила город Губалы и окрестные села от армянской оккупации.

Этой радостной вестью с азербайджанским народом поделился глава государства: «Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы.

Слава Азербайджанской армии!

Карабах - это Азербайджан!»

Сокрушительный удар Азербайджанской армии по вражеским силам в Джебраиле, расположенном к востоку от Губадлы, и успешные операции на юге, в Зангилане, позволили нашим подразделениям выйти к административным границам Губадлинского района.

Одним из мест, где происходили самые напряженные бои в регионе, была высота Yazı düzü. Продвигаясь к ней с Джебраильского направления через овраги, подразделения Азербайджанской армии взяли под контроль 21 вражеский окоп и освободили часть города Губадлы. Другие подразделения, наступая со стороны Зангилана, освободили от оккупации оставшуюся часть Губадлы и окрестные села.

Губадлинская операция позволила взять под контроль тогдашний Лачинский коридор и дорогу Горус-Гафан. Наши подразделения также взяли под контроль дорогу Губадлы-Лачин, заняли высоту, значительные силы противника были нейтрализованы. В то же время в результате атаки в направлении Зангилана противник был полностью окружен. Понесший потери враг начал бежать, бросая оружие и технику. В результате этой успешной операции и высоты, и город Губадлы, и окрестные села перешли под контроль Азербайджанской армии, и в то же время удалось закрыть дорогу Губадлы-Лачин. Таким образом, с освобождением Губадлы путь Азербайджанской армии в Лачинский район был открыт, и наши Вооруженные силы начали продвигаться в направлении тогдашнего Лачинского коридора.

«25 октября заняло важное место в ходе войны, потому что после освобождения Губадлы наш путь в лачинском направлении открылся, и спустя несколько дней мы также освободили села, расположенные в южной части Лачина. Таким образом, мы взяли под контроль Лачинский коридор, и исход войны уже был предрешен.

Правда, ожесточенные бои за Шушу были еще впереди, готовились оперативные планы по освобождению других населенных пунктов, но и весь мир, и враг уже увидели, что перед нами не может устоять ни одна сила. После Губадлы мы с честью продолжили победоносное шествие, победоносную миссию и 8 ноября подняли в Шуше государственный флаг», - так охарактеризовал Губадлинскую операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Поднимая Флаг Азербайджана в Губадлы, глава государства подчеркнул: «Губадлинская операция имела огромное значение, так как после Губадлы мы освободили от оккупации Шушу. 25 октября был освобожден Губадлы, а 8 ноября – Шуша. Таким образом, враг вынужден был сдаться».

Сейчас в Губадлы вновь возвращается жизнь, здесь полным ходом продолжаются строительно-восстановительные работы, формируется современная энергетическая, водная инфраструктура, строятся жилые дома, прокладываются автомобильные дороги. В их числе следует назвать автотрассы Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы. Новые дороги проходят через освобожденные Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы. Дорога охватит более 30 населенных пунктов в этих районах, включая города Губадлы и Лачин.

Общая протяженность проектируемых дорог здесь составляет 83 км.

Согласно Первой государственной программе по Великому возвращению на территории, освобожденные от оккупации, Губадлинский район планируется развивать как новый экономический центр в сфере сельского хозяйства и туризма.

Восставая из руин, Губадлы не просто обретает свой прежний облик - он словно рождается заново, становясь еще прекраснее. И главное, что делает это преображение возможным - заботливые руки истинных хозяев, которые с любовью и преданностью восстанавливают родную землю.