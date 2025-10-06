 Азербайджанская продукция представлена на выставке в Германии - ФОТО | 1news.az | Новости
Азербайджанская продукция представлена на выставке в Германии - ФОТО

First News Media23:40 - 06 / 10 / 2025
Азербайджанская продукция представлена на выставке в Германии - ФОТО

В международной выставке продуктов питания и напитков ANUGA 2025, которая проходит в эти дни в немецком Кёльне, при поддержке Министерства экономики и организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) 16 азербайджанских компаний представляют свою продукцию на единых национальных стендах Made in Azerbaijan.

Как сообщили в AZPROMO, на расположенных в двух различных павильонах стендах Made in Azerbaijan экспонируются произведенные в Азербайджане сельскохозяйственные продукты, кондитерские изделия, фруктовые соки, различные виды местных вин, икра, консервированная продукция, сухофрукты и другие товары. Также демонстрируются видеоролики об азербайджанской продукции и компаниях.

В рамках выставки, которая продлится до 8 октября, проводятся встречи между отечественными и зарубежными предпринимателями, осуществляется обмен мнениями относительно потенциальных экспортных операций. Кроме того, с целью поддержки экспорта услуг предоставляется информация о ставшей одним из важнейших мест встреч участников пищевой индустрии прикаспийского региона местной выставке InterFood Azerbaijan, а также поощряется участие зарубежных компаний в указанной выставке.

Отметим, что в нынешней выставке ANUGA принимают участие свыше 7,5 тыс. экспонентов из 110 стран и более 140 тыс. посетителей. Азербайджан представлен на выставке в четвертый раз. Помимо нашей страны, на едином национальном стенде свою продукцию также демонстрируют такие государства, как Турция, США, Мексика, Бразилия, Австралия, Южная Корея, Испания, Бельгия и Индия.

