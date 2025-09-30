Азербайджанская нефть подешевела

В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 3,11 доллара США, или на 4,2%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,65 доллара за баррель.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,13 доллара, или на 4,3%, и составила 69,11 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 3,13 доллара, или на 5,3%, составив 56,04 доллара за баррель по сравнению с предыдущим показателем.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 3,08 доллара, или на 4,3%, и составила 68,85 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.