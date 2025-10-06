Азербайджанский сценарист и актер удостоены наград на кинофестивале стран тюркского мира в Актау

В Актау состоялся Международный кинофестиваль стран тюркского мира «Қорқыт ата», организованный при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации Республики Казахстан, в его программу вошли 47 фильмов. Международное жюри оценивало проекты в различных жанрах.

Приз за «Лучший сценарий» получил Талех Юзбеков (Азербайджан) за сценарий к фильму May be.

В категории «Лучший актер» победил Парвиз Мамедрзаев (Азербайджан) за роль в фильме Oil.