Азербайджанский сценарист и актер удостоены наград на кинофестивале стран тюркского мира в Актау

First News Media19:40 - Сегодня
В Актау состоялся Международный кинофестиваль стран тюркского мира «Қорқыт ата», организованный при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации Республики Казахстан, в его программу вошли 47 фильмов. Международное жюри оценивало проекты в различных жанрах.

Приз за «Лучший сценарий» получил Талех Юзбеков (Азербайджан) за сценарий к фильму May be.

В категории «Лучший актер» победил Парвиз Мамедрзаев (Азербайджан) за роль в фильме Oil.

