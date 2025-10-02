Названа дата ввода в эксплуатацию Гобустанской солнечной электростанции

Как известно, Азербайджан ставит цель к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в производственных мощностях электроэнергии до 30 процентов. В этом направлении наша работа продолжается интенсивными темпами, и одним из основных стратегических партнеров является компания Masdar.

Если процесс будет продвигаться в соответствии с нашими планами, то к достижению показателя в 30 процентов мы сможем прийти еще раньше - к концу 2027 года.

Об этом в АЗЕРТАДЖ сказал директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев на церемонии установки первой солнечной панели на Солнечной электростанции в Билясуваре мощностью 445 мегаватт.

Он напомнил, что победителем тендера по строительству Гобустанской Солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт стала компания Universal International Holdings Limited и что по данному объекту также ведутся очень интенсивные работы, чтобы в следующем году станция была введена в эксплуатацию.

«Кроме того, абшеронская часть ветроэлектростанции «Хызы-Абшерон» успешно прошла все испытания. В Хызы этот процесс завершится до конца месяца, и станция будет готова к вводу в эксплуатацию. С компанией Masdar мы в рамках мегапроекта подписали соглашения на 1 гигаватт. Сегодня СЭС «Билясувар» мощностью 445 мегаватт является одним из важнейших проектов. В освобожденных от оккупации районах у нас реализуются несколько проектов. В частности, на Солнечной электростанции компании bp мощностью 240 мегаватт уже завершены все мобилизационные работы и начато строительство», - отметил он.

Дж. Абдуллаев добавил, что названные проекты внесут весьма серьезный и важный вклад в экономику Азербайджана: «Партнером этих проектов является также SOCAR Green. Производимая электроэнергия позволит сэкономить газ. Масштабная реализация данных проектов в регионах оказывает влияние и на вопросы занятости. Большинство сотрудников, работающих здесь - это люди, проживающие в данных районах. Наряду с этим, мероприятия по социальной ответственности и другие параллельные инициативы внесут особый вклад в развитие регионов».