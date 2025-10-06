Три азербайджанские гимнастки и команда по групповым упражнениям вышли в финал - ФОТО

Сегодня в рамках III Игр стран СНГ завершился первый день соревнований по художественной гимнастике.

Как передает 1news.az, в первый день прошли квалификационные выступления индивидуалок с обручем и мячом, а также команд по групповым упражнениям с пятью обручами.

По итогам квалификации в финал прошли ШамсАгагусейнова (с мячом), Азада Атакишиева (с мячом и обручем) и Нур Садыгова (с обручем). Юношеская команда Азербайджана по групповым упражнениям также успешно преодолела квалификацию и вышла в финал с программой с пятью обручами.