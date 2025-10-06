 Грета Тунберг выступила в Греции после депортации из Израиля - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Грета Тунберг выступила в Греции после депортации из Израиля - ВИДЕО

First News Media21:20 - Сегодня
Грета Тунберг выступила в Греции после депортации из Израиля - ВИДЕО

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Грецию после задержания израильскими силами во время попытки участия в «флотилии Сумуд», направлявшейся к берегам Сектора Газа. В Афинах она выступила с речью, в которой обвинила Израиль в «геноциде» и «массовом уничтожении» населения, находящегося под блокадой.

«Позвольте мне быть очень ясной: перед нашими глазами происходит геноцид. Я никогда не пойму, как люди могут быть такими злыми. Миллионы людей страдают от голода под незаконной блокадой, которая является продолжением десятилетий угнетения и апартеида»,- заявила Тунберг, выступая перед сторонниками, сообщает cursorinfo.co.il.

Активистка назвала сам факт существования миссии «флотилии» позором и подчеркнула, что их обращение в израильском заключении было «плохим и унизительным». По её словам, «Израиль усиливает геноцид и массовое уничтожение с целью стереть целое население у нас на глазах».

Тунберг добавила, что считает действия своей группы минимально необходимыми и призвала «положить конец соучастию правительств, институтов, СМИ и корпораций в этих преступлениях».

Толпа встретила её выступление аплодисментами и криками «Ты герой!», на что Тунберг ответила: «Нет, мы не герои. Мы делаем лишь самое необходимое».

Один из участников «глобальной флотилии Сумуд» заявил, что это была самая крупная миссия на данный момент, но не последняя. «Мы не остановимся, пока Палестина не станет свободной», — сказал он.

