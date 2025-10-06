Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала серебро

Сегодня в Гяндже в рамках III Игр стран СНГ завершились соревнования по баскетболу 3x3.

Как передает 1news.az, сборная Азербайджана среди девушек (Полина Шукина, Дениз Гёкчёл, Ангелина Исмайлова и Лейла Аллахвердиева) в полуфинале одержала победу над командой Узбекистана — 22:10. В финале наша команда уступила сборной России(13:19) и завоевала серебряные медали Игр. Сборная Беларуси заняла третье место.

Сборная Азербайджана среди юношей (Гусейн Гафланов, Эммануэль Агбасан, Исмаил Абдуллаев и Огузхан Гулиев) в полуфинале проиграла команде Беларуси (13:16), а в матче за бронзу уступила сборной Узбекистана (15:16), завершив турнир на четвёртом месте. Победителем турнира стала сборная России, обыгравшая команду Беларуси.



