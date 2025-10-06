Euronews: Инвестиционный форум продемонстрировал стремление Азербайджана к диверсификации экономики - ВИДЕО

Телеканал "Euronews" опубликовал видеосюжет о Первом Азербайджанском Международном Инвестиционном Форуме, проведённом в Баку Министерством экономики и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В видео подчеркивается, что Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами, энергетическими и финансовыми возможностями, благоприятной инвестиционной средой, а также придает особое значение технологиям. Также отмечается, что страна внесла вклад в установление мира, прогресса и благополучия в регионе, где долгое время царила нестабильность.

Указывается, что форум в очередной раз продемонстрировал приверженность Азербайджана диверсификации экономики. В видеосюжете также затронуто значение достигнутых в рамках форума соглашений.