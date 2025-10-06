Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия - ОБНОВЛЕНО

В Ширване разыскивается мужчина, ранивший ножом свою бывшую супругу.

Как сообщает Oxu.Az, полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по задержанию Турала Ганбаева (1986 г.р.), подозреваемого в нападении на Ламию Ганбаеву - сотрудницу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По данному факту проводится расследование.

22:33

Специалист по связям с общественностью TƏBİB Ламия Ганбаева стала жертвой домашнего насилия и получила различные телесные повреждения.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook, сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова.

"С глубоким сожалением сообщаем, что наша коллега, специалист по связям с общественностью, дорогая Ламия, стала жертвой домашнего насилия и получила различные телесные повреждения.

С диагнозом «многочисленные колото-резаные раны тела» после необходимых инструментально-диагностических обследований в Ширванской районной центральной больнице, где она работает, ей была проведена хирургическая операция.

Ламия - не только трудолюбивый и ответственный сотрудник, но и очень мягкий, доброжелательный и искренний человек.

В настоящее время ее лечение продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как средней тяжести.

Мы верим, что благодаря усилиям наших уважаемых врачей и ее собственной силе воли, она выйдет из этого тяжелого испытания еще более сильной и вскоре снова вернется к нам", - написала она.