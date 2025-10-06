Между Израилем и ХАМАС продолжаются переговоры, обсуждается обмен заложниками и заключенными

В Шарм-эш-Шейхе (Египет) проходят переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС — при этом они ведутся без прямого контакта между сторонами.

Об этом сообщает местное издание «Al Qahera News» со ссылкой на источники, в ходе переговоров также обсуждается механизм обмена заложниками и заключёнными.

Делегацию Израиля возглавляет Рон Дерман, а делегацию ХАМАС — глава движения в Газе Халиль аль-Хайя. В переговорах, проводимых в формате непрямых контактов, участвуют также дипломаты из США, Египта и Катара.

Отмечается, что эти переговоры состоялись после того, как ХАМАС принял некоторые элементы плана, предложенного США. По плану ХАМАС в течение трёх дней должен освободить оставшихся 48 заложников (предположительно около 20 из них живы). Одновременно ХАМАС якобы должен отказаться от власти и сдать оружие.

Отметим, что документ под названием «Полный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе» состоит из 20 пунктов. Согласно документу, сектор Газа должен стать зоной, свободной от терроризма и радикализма, и «не представлять угрозы для своих соседей».