«Макларен» реабилитировался за неудачу в Баку

Команда «Макларен» две недели спустя Гран-При Азербайжана одержала досрочную победу на Кубке конструкторов.

Неудача в Баку, когда лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри угодил в аварию уже на первом круге, а Ландо Норрис финишировал седьмым, отсрочила успех британской команды до этапа в Сингапуре. На этой городской трассе Норрис стал третьим, а Пиастри оказался четвертым, чего оказалось достаточным для общей победы «Макларена». В Кубке конструкторов команда набрала 650 очков, гарантировав первое место.

Первым к финишу в Сингапуре пришел Джордж Рассел из «Мерседес», второе место занял победитель Гран-При Азербайджана Макс Ферстаппен, пилотирующий «Ред Булл».

Ниджат