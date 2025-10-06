В одиннадцатый день III Игр стран СНГ пройдут соревнования по 8 видам спорта.

В матче за бронзовую медаль на стадионе города Шеки встретятся сборные Казахстана и Кыргызстана.

Как передает 1news.az, наряду с этим, в Олимпийском спортивном комплексе этого же города стартуют соревнования по художественной гимнастике.

В последний день соревнований по волейболу во Дворце спорта Гянджи будут определены призеры. Наша сборная, состоящая из девушек, будет бороться за бронзовую медаль с Узбекистаном, аБеларусь и Россия прояснят отношения в финальном матче. Юношеская сборнаяАзербайджана по волейболу также проведет сегодня свою очередную игру. Соперник – команда Беларуси.

На указанной спортивной арене также продолжатся соревнования по фехтованию изавершатся соревнования по пулевой стрельбе.

Наряду с этим будут определены призеры соревнований по баскетболу 3х3, которые проходят в Гяндже. В полуфинале команда Азербайджана, состоящая из девушек, встретится с Узбекистаном, а юношеская сборная – с Беларусью.

А в Мингячевирском олимпийском спортивном комплексе «Кюр» пройдут финальные соревнования по гребле.

