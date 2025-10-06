Командующие ВМС каспийских стран собираются в Санкт-Петербурге

Заседание командующих Военно-морскими силами (ВМС) государств Каспийского моря пройдет в Санкт-Петербурге.

Для участия в этом мероприятии в северную столицу России уже прибыл командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани, сообщили РИА Новости со ссылкой на посольство исламской республики в Москве.

По сообщению иранской гостелерадиокомпании IRIB, в рамках визита Ирани проведет переговоры с командующими ВМФ России, ВМС Азербайджана и Казахстана. Также в программе визита запланировано посещение нескольких военно-морских баз в Финском заливе.