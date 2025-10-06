 ХАМАС нужна неделя на поиск и освобождение израильских заложников - СМИ | 1news.az | Новости
ХАМАС нужна неделя на поиск и освобождение израильских заложников - СМИ

11:26 - Сегодня
Руководству палестинского движения ХАМАС потребуется около недели на освобождение живых израильских заложников, а также поиск и передачу останков погибших пленников. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Египет планирует направить в «определенные районы» сектора Газа специализированную технику, которая будет использоваться для поиска и эксгумации тел погибших израильтян. При этом участники поисковой операции должны получить разрешение со стороны израильской армии.

Ранее источники издания сообщали, что руководство ХАМАС утратило связь с боевиками, которые удерживали некоторых из живых заложников, в связи с интенсивностью боевых действий в Газе. Кроме того, места захоронения погибших заложников стало трудно обнаружить, поскольку многие были погребены в туннелях, разрушенных ударами израильской авиации. «Теперь передача заложников, как живых, так и погибших, вероятно, займет неделю, а не три дня, как планировалось ранее», - отметил один из собеседников The National.
По словам источников, ХАМАС настаивает на приостановке всех израильских операций в Газе, включая разведывательные полеты над палестинским анклавом, на время передачи заложников. В предыдущие два перемирия процесс передачи заложников осуществлялся при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро движения Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того предусматривает план. Трамп в ответ заявил, что «не потерпит задержек». По его словам, ХАМАС должен действовать быстро, иначе «все будет потеряно».
Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС намечен на 6 октября в Египте.

Источник: ТАСС

