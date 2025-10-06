 Эверест: более 500 человек попали под удар стихии, эвакуированы сотни | 1news.az | Новости
Эверест: более 500 человек попали под удар стихии, эвакуированы сотни

First News Media12:12 - Сегодня
На Тибетской стороне Эвереста спасатели эвакуировали более 350 человек, оказавшихся в ловушке из-за мощной метели и проливных дождей, сообщили китайские СМИ.

Непогода обрушилась на регион Тингри, который считается одним из главных маршрутов восхождения на Эверест. По оценкам местных властей, всего под удар стихии попали свыше 500 человек. На данный момент около 200 туристов всё ещё направляются в населённый пункт Куданг под контролем спасателей.

Сведения о местных гидах и обслуживающем персонале остаются неопределёнными и пока неясно, удалось ли их обнаружить. Нет и подтверждений о пострадавших среди треккеров, находившихся на северном склоне Эвереста.

Снегопад начался в пятницу вечером и продолжался до субботы. Высокогорная долина, где проходила эвакуация, расположена на высоте около 4200 метров над уровнем моря. Из-за непогоды власти округа Тингри временно приостановили продажу билетов и доступ на территорию всего живописного района Эвереста. Об этом сообщается в официальных аккаунтах местных туристических компаний в WeChat.

Масштабные ливни также нанесли серьёзный ущерб соседнему Непалу. С пятницы там погибли как минимум 47 человек. Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в восточном округе Илам, где 35 человек стали жертвами оползней. Девять человек считаются пропавшими без вести, ещё трое погибли от ударов молний.

Наводнения и оползни, охватившие горные районы, усилили гуманитарный кризис в Южной Азии. В Пакистане, по официальным данным, из-за стихийных бедствий пострадали около четырёх миллионов человек.

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова

