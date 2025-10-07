Президент Ильхам Алиев: Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора

Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

«Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг», - подчеркнул глава государства.