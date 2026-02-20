Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на первом заседании Совета мира

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на официальной странице Белого дома в соцсетях пост о прошедшем в Вашингтоне первом заседании Совета мира.

Среди исторических фотографий, опубликованных Белым домом, есть снимок, на котором президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают друг другу руки.

«Нет ничего важнее мира. Сегодняшняя встреча показывает, что при решительном лидерстве возможно всё. Когда я вступил в должность, в Газе шла война… сегодня она закончилась», — приводит Белый дом слова Дональда Трампа.



