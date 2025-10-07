«Тюрок не может враждовать с тюрком»: Токаев процитировал азербайджанского поэта

«Мы также можем создать Тюркский клуб путешественников».

Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

Президент Казахстана предложил объединить интеллектуалов и деятелей культуры: «Известный азербайджанский поэт Бахтияр Вахабзаде сказал: “Тюрок не может враждовать с тюрком”. Мы сделаем всё возможное, чтобы объединить тюркские государства».

Источник: АПА