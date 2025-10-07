В Гяндже на обочине сбиты трое пешеходов, один скончался - ВИДЕО

6 октября 2025 года примерно в 12:00 на улице А.Рафибейли в городе Гянджа произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Haval с государственным регистрационным номером 20-EF-785, двигаясь на высокой скорости, потерял управление после того, как на дорогу внезапно выехало другое транспортное средство, в результате чего на обочине были сбиты трое пешеходов, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управления Государственной дорожной полиции.

В результате происшествия один пешеход скончался на месте, двое других получили травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает водителям о том, что превышение скорости и игнорирование требований безопасности приводят к трагическим последствиям:

«Не будем забывать, что соблюдение правил дорожного движения - это не только обязанность, но и проявление уважения к безопасности всех участников движения».