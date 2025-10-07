Дорожная полиция призывает пешеходов соблюдать правила и не подвергать себя опасности

Внезапный выход пешеходов на проезжую часть, переход дороги в неположенных местах или задержка на пешеходных переходах в первую очередь создают серьёзную опасность для них самих и для водителей.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям, в котором подчеркивается, что подобные нарушения правил чаще всего приводят к неприятным последствиям, а иногда к дорожно-транспортным происшествиям с серьёзными последствиями.

В соответствии с требованиями законодательства, пешеходы должны переходить дорогу только в установленных для этого местах, перед выходом на проезжую часть из-за остановившегося транспортного средства или любого другого препятствия, ограничивающего видимость, убедиться, что поблизости нет приближающихся транспортных средств, не задерживаться без необходимости на проезжей части, а на нерегулируемых пешеходных переходах выходить на дорогу только после оценки расстояния до приближающихся транспортных средств, их скорости и уверенности в том, что переход будет для них безопасным.

«Дорогие пешеходы! Как наиболее уязвимых участников дорожного движения, мы призываем вас безусловно соблюдать перечисленные правила и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.