В Гейчае двухлетний ребёнок пострадал, засунув руку в мясорубку – ФОТО

2-летний ребенок был госпитализирован в Гёйчайскую Центральную районную больницу после того, как его рука попала в мясорубку.

В медицинском учреждении рука ребёнка была извлечена из машины, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

У ребёнка диагностированы множественные ушибленные и рваные раны правой руки - благодаря профессионализму и оперативным действиям хирургов, удалось избежать серьёзных травм.

Состояние ребёнка, лечение которого продолжалось в хирургическом отделении, оценено как удовлетворительное, и он был выписан домой для амбулаторного лечения.

«Родителям рекомендуется быть более внимательными, чтобы подобные случаи не повторялись. Оборудование, представляющее потенциальную опасность - механические и электрические устройства - следует хранить в местах, недоступных для детей», - отмечают в TƏBİB, подчеркивая, что каждый родитель должен помнить, что даже самый обычный бытовой предмет может стать источником опасности для маленького ребёнка.



