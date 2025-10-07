На суде по делу Варданяна рассказали об обстреле машины скорой помощи в Лачине

7 октября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Правопреемник потерпевшего Эльмира Ганбарова - его отец Раиль Ганбаров - сказал, что сын погиб в Ходжавенде в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Правопреемник потерпевшего Сафияра Мамедова - Шахрияр Мамедов, в своих показаниях отметил, что его брат погиб в результате вражеского огня в Кяльбаджаре.

Потерпевший Музаффар Джафаров в своих показаниях сообщил, что получил ранения в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований при эвакуации раненых в машине скорой помощи в Лачине. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший заявил, что на машине был знак «скорой помощи», однако несмотря на это, по ним открыли огонь.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Ниджат Ализаде сообщил, что получил ранение в направлении Ходжалинского района в результате вражеского обстрела.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Фуад Керимов сказал, что получил ранение в Агдеринском направлении в результате провокации противника.

Руслан Мамедли отметил, что получил ранения ног, рук и других частей тела в результате вражеского обстрела в Агдеринском направлении. В настоящее время у него проблемы со здоровьем. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он сообщил, что в результате инцидента были погибшие и раненые, помимо него.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, Мурад Аббаслы сказал, что получил ранения в результате вражеского обстрела в Кяльбаджаре.

Эльмир Садыгов отметил, что получил ранения в результате обстрела противника в Ходжалинском направлении.

Аваз Зейналов сообщил, что получил ранения в результате обстрела со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в селе Талыш Агдеринского района.

Раван Рзаев и Джамаледдин Насиров сказали, что получили ранения в результате вражеского обстрела в селе Шушакенд Ходжалинского района. Р. Рзаев также отметил, что в результате инцидента погибло несколько человек, а некоторые, помимо него получили ранения.

Айхан Керимли сообщил, что получил осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в Ханкендинском направлении. В результате инцидента один человек погиб и несколько получили ранения.

Вюсал Исазаде сообщил, что был ранен в результате взрыва гранаты, сброшенной с вражеского дрона в селе Халфали Шушинского района. Он отметил, что находившиеся рядом с ним Мурсал Ализаде и Эльман Сулейманов также получили ранения.

Ниджат Искендеров сказал, что был ранен в городе Шуша в результате провокации остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Фуад Амиров отметил, что был ранен в результате обстрела со стороны противника в селе Халфали Шушинского района.

Вургун Сайылов сообщил, что был ранен в результате вражеского огня в Шуша-Ханкендинском направлении.

Шукюр Аскеров сказал, что получил ранение во время эвакуации раненных в результате обстрелов со стороны противника. Потерпевший отметил, что на эвакуационной машине имелся знак, указывающий на то, что это транспортное средство медицинского назначения. Несмотря на это, оно было обстреляно.

Кямран Талыблы сообщил, что был ранен в Агдеринском направлении в результате обстрелов со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований. Он сказал, что во время происшествия были погибшие и, помимо него, другие раненые.

Джахид Асданов в своих показаниях отметил, что был ранен в результате обстрелов со стороны противника во время перевозки раненных.

Эльгюн Юсифли сообщил, что был ранен в Ходжавенде в результате обстрелов со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Потерпевший, отвечая на вопросы обвиняемого Р. Варданяна, сказал, что лично с ним не знаком, знает его по социальным сетям и из медиа.

Давший показания потерпевший Эльнур Халилов сообщил, что был ранен в обе ноги в результате обстрела со стороны противника в Ханкенди.

Потерпевший Халид Гасанов в своих показаниях сказал, что был ранен в результате обстрела со стороны противника на территории Ходжавендского района. Он сообщил, что во время происшествия противник вел огонь из различных видов оружия.

Р. Варданян задал Х. Гасанову аналогичный вопрос, интересуясь, знаком ли он с ним. Потерпевший ответил, что знает его по социальным сетям и из медиа.

Вугар Мамедзаде сообщил, что в Ходжавенде в результате обстрелов со стороны противника были ранены он сам и находившиеся рядом лица. Во время происшествия двое человек погибли.

Осман Джаббарлы сказал, что был ранен в результате обстрела со стороны противника в Ходжалинском направлении.

Ровшан Азимли в своих показаниях сообщил, что был ранен в результате провокации противника в Ходжалы-Ханкендинском направлении.

Другие потерпевшие - Мирдамет Ханкишиев, Анар Аскерзаде, Мурсал Ализаде, Джаббар Джаббарзаде, Галиб Мамедов, Гисмет Ахмедов, Вюсал Мамедов, Эльсевер Гадиров, Арзуман Ханкишиев, Мухаммед Абдуллаев сказали, что были ранены в различных районах в результате обстрелов со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

После этого были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 14 октября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.