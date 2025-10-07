Медальный зачет III Игр стран СНГ на 12-й день III Игр стран СНГ

В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.

На данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 212 (116-58-38) медалей.

Беларусь идет второй, имея в своем активе 114медалей: 32 золотых, 31 серебряную и 51бронзовую.

Как передает 1news.az, на третьем месте расположилсяАзербайджан – 166 (29-48-89) медалей.

На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 10 стран.

В целом, в соревнованиях участвуют атлеты из 13 стран.