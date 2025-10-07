Во Франции 8 октября рассмотрят предложение об отрешении Макрона от власти

Бюро Национального собрания Франции в среду, 8 октября, рассмотрит предложение об отрешении президента республики Эммануэля Макрона от власти.

Как передает RT, об этом проинформировала в социальной сети X Матильда Пано, возглавляющая парламентскую фракцию левой партии «Непокорная Франция». Она отметила, что соответствующее предложение было подписано 104 депутатами.

«Завтра Бюро Национального собрания рассмотрит наше предложение об отрешении (Макрона. — RT) от власти», — сообщила Пано.