Instagram объявил о запуске награды Rings для авторов контента - ФОТО

Instagram запустил новую программу поощрения создателей контента под названием Rings.

Rings - это новая наградная программа (award) от Instagram / Meta, призванная отмечать и поощрять создателей, которые проявляют оригинальность, творческий подход и смелость в контенте, сообщает 1news.az со ссылкой на Instagram.

Победители получают физическое кольцо, созданное дизайнером Grace Wales Bonner, а также цифровое кольцо вокруг их профиля - их профильная иконка будет «окольцована» золотым кольцом.

Помимо этого, у победителей будут эксклюзивные возможности кастомизации: они смогут изменять фон профиля, придать свой стиль кнопке лайка и другие визуальные отличия в интерфейсе Instagram.

Подчеркнем, что на данный момент программа не предполагает прямого денежного вознаграждения.

Победители будут выбраны через жюри, включающее как представителей Instagram, так и авторитетных личностей из мира моды, культуры, медиа и технологий. Жюри будет оценивать такие качества, как творческий риск, культурное влияние, оригинальность, а не просто количество подписчиков или просмотров.

Отметим, что невозможно купить или напрямую войти в эту программу - номинации и выбор победителей происходят изнутри, через Instagram и жюри.

Запуск Rings рассматривается как шаг Instagram к усилению роли творцов и к выделению тех, кто делает платформу интереснее не за счёт трендов, а за счёт своей визуальной и концептуальной смелости.