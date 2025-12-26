 «Щелкунчик» под управлением азербайджанского дирижёра Эйюба Гулиева покорил Мехико - ФОТО | 1news.az | Новости
«Щелкунчик» под управлением азербайджанского дирижёра Эйюба Гулиева покорил Мехико - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:12 - Сегодня
В концертном зале «Национальная аудитория» в Мехико состоялась премьера бессмертного балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» под управлением главного дирижёра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

Участие азербайджанского дирижёра в данном проекте было реализовано при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и посольства Азербайджана в Мексике.

Первый показ балета в исполнении оркестра Театра искусств Национального института изящных искусств и литературы (INBAL) при министерстве культуры Мексики, а также балетной труппы Национальной танцевальной группы прошёл с аншлагом.

В постановке балета, наряду с ведущими солистами Национальной танцевальной группы, принимали участие и юные артисты балета – в целом в проекте было задействовано более ста артистов балета, а также оркестр, состоящий более чем из восьмидесяти музыкантов.

Подчеркнем, что оркестр Театра искусств Мексики, имеющего более чем 70-летнюю историю, является одним из ведущих музыкальных коллективов страны. «Национальная аудитория», вмещающая до десяти тысяч зрителей, считается одним из крупнейших и значимых концертных залов не только в Латинской Америке, но и во всем мире, и принимает большинство важнейших постановок общенационального значения.

Впервые для реализации столь престижного проекта, организованного ведущими культурными учреждениями Мексики, был приглашён азербайджанский дирижёр – отметим, что выступление представителя богатой и яркой азербайджанской дирижёрской школы Э.Гулиева вызвало восхищение у латиноамериканской публики.

Отметим, что по информации организаторов, билеты на все показы балета, которые продлились до 23 декабря, были полностью распроданы - в общей сложности приняли участие около ста тысяч зрителей.

Фото: CND / García-Jáuregui

