Певец Юсуф Гюней доставлен в прокуратуру

В рамках расследования по делу о незаконном обороте наркотиков, начатого Главной прокуратурой Стамбула, появились новые подробности.

Певец Юсуф Гюней, которого не удалось застать дома во время недавней операции, сегодня был доставлен сотрудниками жандармерии в прокуратуру для дачи показаний, сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com. У Ю.Гюнея будут взяты показания и образец крови. После проведения необходимых процедур он будет освобождён.

Также сообщается, что у актрисы Мелисы Денгель, имя которой также фигурировало в рамках этого расследования, были взяты образцы волос и крови, после чего она была отпущена.

Расследование, направленное против ряда известных персон, продолжается. На прошлой неделе в ходе полицейской операции были задержаны несколько человек, среди которых Данла Билич, Алейна Тилки и Ирем Сак. В отношении лиц, которые на момент операции находились за границей, были выданы ордера на задержание - сообщалось, что Шевваль Шахин и Шейма Субашы находятся за пределами страны.

