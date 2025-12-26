При взрыве в сирийской мечети погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

Жертвами взрыва в мечети имама Али в сирийском Хомсе предварительно стали три человека, еще пятеро ранены, передает сирийское государственное новостное агентство SANA.

"По предварительным данным погибли три человека и еще пятеро получили ранения в результате взрыва в мечети имама Али в квартале Вади Дахаб", - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

14:33

Террорист устроил взрыв во время пятничной службы в шиитской мечети имама Али в городе Хомс, сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, в результате теракта среди молившихся мусульман есть погибшие и раненые. Их численность не приводится.