Глава МИД: Мирный договор возможен после отказа Армении от территориальных претензий

«Перед лицом существующих глобальных и региональных угроз безопасности крайне важно проявлять всестороннюю политическую координацию и солидарность».

Как сообщает AПA, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Министр отметил, что в формирующейся новой международной архитектуре безопасности Организация тюркских государств обладает потенциалом играть более важную роль как символ объединения сил: «Последовательные усилия и целенаправленные действия Азербайджана в направлении процесса нормализации с Арменией, находившейся десятилетиями в состоянии конфликта, также направлены на установление мира и стабильности в нашем регионе.

Как известно, после того как в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, прямые контакты и совместные усилия сторон по нормализации отношений с Арменией стали ещё более интенсивными. В этом контексте саммит, состоявшийся 8 августа в США, и подписанные документы имеют историческое значение. Для правильной оценки этой исторической возможности и подписания мирного договора необходимо, чтобы Армения устранила территориальные претензии к Азербайджану, закреплённые на уровне Конституции».