Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председателя парламента Хорватии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель председателя парламента Муса Гасымлы, послы обеих стран Анар Иманов, Бранко Зебич и другие официальные лица.