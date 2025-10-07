 Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

First News Media22:43 - 07 / 10 / 2025
Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председателя парламента Хорватии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель председателя парламента Муса Гасымлы, послы обеих стран Анар Иманов, Бранко Зебич и другие официальные лица.

Поделиться:
294

Актуально

Мнение

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и ...

Мнение

ОТГ имеет потенциал стать одним из ключевых геополитических узлов Евразии

Общество

На суде по делу Варданяна рассказали об обстреле машины скорой помощи в Лачине

Политика

Джейхун Байрамов: ОТГ является важной региональной платформой сотрудничества ...

Политика

Премьер-министр Канады на встрече с Трампом подчеркнул мир между Азербайджаном и Арменией

Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Севиндж Фаталиева: Габалинский саммит ОТГ: тюркский мир на пути от солидарности к стратегическому единству

Орбан поделился публикацией о саммите ОТГ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Зеленский выразил благодарность Азербайджану за поддержку

Виктор Орбан посетит Азербайджан

Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

Севиндж Фаталиева: Азербайджан на саммите ЕПС в Копенгагене: новая роль в архитектуре Европы

Последние новости

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередных ракетных атак на Гянджу и Барду - ФОТО

Сегодня, 00:00

«Я заплатила 36 тысяч, а в итоге мне вернули ее тело»: дочь винит бакинскую клинику в смерти матери - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:50

Продавщица из ЦУМа осуждена за присвоение золота на 103 тысячи манатов

07 / 10 / 2025, 23:40

Премьер-министр Канады на встрече с Трампом подчеркнул мир между Азербайджаном и Арменией

07 / 10 / 2025, 23:22

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 23:04

Председатель парламента Хорватии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

07 / 10 / 2025, 22:43

ОТГ имеет потенциал стать одним из ключевых геополитических узлов Евразии

07 / 10 / 2025, 22:42

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ

07 / 10 / 2025, 22:22

Севиндж Фаталиева: Габалинский саммит ОТГ: тюркский мир на пути от солидарности к стратегическому единству

07 / 10 / 2025, 22:02

Таир Иманов впервые выступил с заявлением после утраты брата - ВИДЕО

07 / 10 / 2025, 21:43

Во Франции 8 октября рассмотрят предложение об отрешении Макрона от власти

07 / 10 / 2025, 21:25

Два района столицы останутся без газа

07 / 10 / 2025, 21:03

Дорожная полиция обратилось к водителям и пешеходам в связи с ожидаемыми погодными условиями

07 / 10 / 2025, 20:41

В Евлахе автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

07 / 10 / 2025, 20:21

Орбан поделился публикацией о саммите ОТГ

07 / 10 / 2025, 20:01

На суде по делу Варданяна рассказали об обстреле машины скорой помощи в Лачине

07 / 10 / 2025, 19:44

Азербайджанский парастрелок стал чемпионом Европы

07 / 10 / 2025, 19:29

В Азербайджане известная велосипедная гонка пройдет под новым названием

07 / 10 / 2025, 19:14

Завершился визит Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Азербайджан

07 / 10 / 2025, 19:06

Джейхун Байрамов: ОТГ является важной региональной платформой сотрудничества для продвижения мира, стабильности и устойчивого развития

07 / 10 / 2025, 18:59
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10